Ramazan mektupları: Kalbe dönüş azığı

Dürdane İsrâ:

“Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.” dedikleri… Yalnız O’nun için, O’na varma ümidiyle dünyayı, ukbayı, varlığı terk etmek ve öyle ki neyi terk ettiğini bilemeyecek denli terki terk etmek... Daima yolda olan, her an giden, renkten renge bürünen, kaptan kaba dolup boşalan insan… Blagay Tekkesi’nde zikirhanenin hemen yanındaki daracık bir odada kayalıklara bakan pencerenin önünde toprak bir testi duruyordu. Aşağıda akan suyun sesi, karşıda kayalıklara tünemiş güvercinlerin sesine karışıyor: hu, hu,hu… Mânâ benim hissiyatımda hep toprak bir testinin içindeki süt gibi. Seni rahle üzerinde açık duran Kur’an nasıl çağırdıysa beni de o testi öyle çağırmıştı o gün. Hiç kabından taştın mı, su olsan da susadın mı, bak güvercinin bile bir virdi var, hiç diline aşktan bir vird doladın mı? O testi sanki bir insan-ı kâmil oldu da alnını alnıma dayadı, konuştu konuştu konuştu o gün. Yıllar geçtikçe anladım, o toprak testi Muhammed İkbal’in deyişiyle bir aşk şarabının sürahisiymiş… Benim toprağımdan karılmış, oraya konmuş… Kalbe dönüş azığında Tuba, testimizden damlayan her neyse onu tattık. Bu yola çıkmasaydık, bu mektupları yazmasaydık ne rahledekinden ne testidekinden ne de azığımızdan haberdar olacaktık. Kalbin bunca manevi azıkla dolu odacıklarından özlemle taşarak bayramı karşılamalı şimdi. Tıpkı “ruhum geliyor”, “ruhum geliyor” diye sevinen Medineliler gibi…