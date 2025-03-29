Ramazan mektupları: Kalbe dönüş azığı

Tuba Kaplan:

Niçin ama niçin? Yol onun, varlık onun..."Canını aşk yoluna vermeyen âşık mıdır?/ Cehdeyleyip ol dosta ermeyen âşık mıdır?" diyor yol için aşkça Yunus. Bir terkipten çıktım başka bir terkibe fakat neden ama niçin? Ümmü Kays her aşığa nasip olmayan, yolunu yol bilen bir aşkı da alarak yanına iki kere hicret etmiş sanki Esma gibi. Habeşistan hicretleri, daha sonra Medine için “O, bana sizden daha yakın değildir. O ve arkadaşları bir kere hicret ettiler. Siz ise ey gemi halkı, iki kere hicret ettiniz.” buyuruyor peygamber ve bundan sonra iki kere hicret eden lakabını alıyor Esma Bint Umeys. Bir beşerin kalbinden kalbimize dokunan aşk, aşkın perdelerini kavrayanlar için belki Habeşistan’dır. Medine'ye ya varılır birlikte ya da biri geride kalır. İkinci Hicretin nasip olduğu kalp dirilir ve Allah belki daha güzel bir vuslatı vaadeder. Ümmü Habibe eşiyle Habeşistan'a hicret ediyor. Hamile üstelik. Ailecek gidiyorlar. Fakat eşi Hristiyanlığa geri dönüyor, üstelik Ümmü Habibe'yi de çeldirmeye, dinden döndermeye çalışıyor. Gönlünün merkezine Kâbe’yi, kıbleyi ve Allah Resulünü alan Habibe eşinden ayrılıyor. Babasının, diğer müşriklerin baskılarına dayanarak, hamile bir kadının hicret etmesi ve sonra dinden dönmeye zorlanması...Ve eşi vefat ediyor Allah Habibe'ye açtığı yollara karşılık ne güzel yollar açıyor ve peygamberle evleniyorlar. Bu kadınlarda bir aşk var, yönünü şaşırmayan, sürgünleri, hicretleri hak ve batıl gibi ayrılıyor. Şahsiyetleri dik, yalın ayaklıkları, çölleri, hakikatleri bir vahdete çağırıyor daima...