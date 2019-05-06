Ramazan’da israfa dikkat

İslam alemi Ramazan ayına başlamanın heyecanını yaşarken, ay boyunca yapılacak gıda alışverişlerinde tutulan oruçların ruhuna uygun hareket edilmesi konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. Ramazan’da artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofraları kurarken doyabilecek kadar yemek hazırlamaya, ihtiyaç kadar ekmek veya pide almaya dikkat edilmesi öncelikli israfa karşı tedbirleri arasında yer alıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi. Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze-meyvenin israf edildiğini belirten Palandöken, Ramazan’da ve özellikle iftar sofralarında mümkün olduğunca israftan kaçınması çağrısı yaptı.

TEDBİRLİ OLMAK DİNİ GÖREV

Palandöken, israfa karşı gereken duyarlılığa ilişkin şunları ifade etti: "Mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz-talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız."

İSRAF OLMAZSA FİYAT DÜŞER

Öte yandan israf edilen gıdalarla yüz binlerce aç insanın doyabileceğini vurgulayan Palandöken, "Yardımın ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri doğru tüketmek olduğunu da unutmamalıyız. Fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan kaçınırsak, talep azalacağı için fiyatlar da düşer" dedi.

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Alışverişin püf noktaları

Aç karınla mutlaka alışveriş yapmanız gerekiyorsa alışverişe yalnız çıkın. Yanınızdaki insanların aldıkları ya da onların yönlendirmeleri sizin gereksiz alışveriş yapmanıza neden olabilir.

Pazarların veya marketlerin sakin zamanlarında alışveriş yapın. Bu durum sizin daha objektif alışveriş yapmanıza katkı sağlayacaktır.

Ramazan ayında sabah saatlerinde ya da iftardan sonra alışverişe çıkın. Amaç, tok karınla alışverişe çıkmak ve bu sayede gereksiz alışveriş yapmamaktır.

Sabah saatleri ya da iftardan sonra değil de gündüz alışverişe çıkmanız gerekiyorsa akşam mutlaka bir alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışında bir şey almamaya özen gösterin.

Aç karınla yapılan alışveriş süresinin kısa olması da gereğinden fazla şeylerin alınmasını engelleyebilir.

Deneyimlerinizden yararlanın. Bir önceki Ramazan’da yaptığınız alışverişlerinizi hatırlamaya çalışın ve bunların israfa yönelik sonuçlarını düşünün.

İftar anını değil, iftar sonrasını düşünerek alışveriş yapın. Bu, sizin yapacağınız alışveriş davranışlarınızı kontrol etmenize ve seçimlerinizin daha mantıklı olmasına katkı sağlayacaktır.