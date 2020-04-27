Ramazan Sebzeli Etli Pilav
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN SOFRASI

​Sebzeli Etli Pilav tarifi

Sebzeli Etli Pilav

Pirinç pilavının en güzel hallerinden biri olan sebzeli etli pilav tarifini sizler için hazırladık. Lezzetine doyamayacağınız ve aynı zamanda sağlıklı bir tarif olan sebzeli etli pilav, misafirlerinize sunabileceğiniz eşsiz bir lezzet. Yazın en sevilen ve en çok tüketilen sebzelerinin eşliğinde hazırladığımız bu enfes pilava şüphesiz bayılacaksınız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sebzeli Etli Pilav tarifi
​Sebzeli Etli Pilav tarifi

Et ve tereyağını tencereye alıp suyunu verince altını kısın. Tuzunu serpip kendi suyunda pişmeye bırakın. Sıvı yağı kızdırın, sırayla kabağı, patlıcanı, patatesi, havucu kızartın ve havlu peçete serilmiş tabağa alın. Zeytinyağını kızdırın ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurun. Tuzunu ve biberi serpin.

Varsa etin suyundan bir miktar ekleyin, yoksa üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip açılana kadar pişirin. Servis tenceresinin dibine etleri yayın, üzerine kızarttığınız sebzeleri yayın. En üste pilavı yayın ve geniş bir servis tabağına ters çevirip servis edin. Afiyet olsun.

  • Servis Sayısı - 4 kişilik
  • Hazırlama Süresi - 60 dk
  • Pişirme Süresi - 90 dk
  • Malzemeler
  • * 300 gram dana kuşbaşı
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * 1 adet jülyen doğranmış kabak
  • * 2 adet alacalı soyulmuş jülyen doğranmış patlıcan
  • * 1 adet parmak doğranmış patates
  • * 1 adet jülyen doğranmış havuç
  • * 2,5 su bardağı 20 dakika sıcak suda bekletilmiş pirinç
  • * 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • * 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • * Yeteri kadar tuz
  • * Yeteri kadar kızartmalık sıvı yağ
Abone Ol Google News
İsrailde Erdoğanı savundu!

İsrail'de Erdoğan'ı savundu!

​Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor.
​Yasak sonrası manzaralar

​Yasak sonrası manzaralar

​Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti.
Ankarada deprem

Ankara'da deprem

Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kimseyi<br>yalnız bırakmadık

Kimseyi
yalnız bırakmadık

Türkiye, İsveç'te çaresiz kalan Emrullah Gülüşken'in yardımına koştu.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Koronavirüs diplomasisi

Koronavirüs diplomasisi

Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takvimi de masada.

Diriliş çok<br>faydalı olacak

Diriliş çok
faydalı olacak

İmran Han tavsiye etti, dublajlı olarak yayına başladı.
Akdeniz<br>ittifakı genişliyor

Akdeniz
ittifakı genişliyor

​Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var.
Virüsün<br>merkezini inceleyin

Virüsün
merkezini inceleyin

​ABD'li Senatör Graham'dan Vuhan çağrısı.
Virüsü yendi<br>nöbete koştu

Virüsü yendi
nöbete koştu

​Bir daha doğsam yine doktor olurum.
Sağlık artık<br>stratejik yatırım

Sağlık artık
stratejik yatırım

Sağlık altyapısı savunma sanayi kadar önemli olacak.
Kim<br>bitkisel hayatta mı?

Kim
bitkisel hayatta mı?

​Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday.
Vuhan<br>nefes aldı

Vuhan
nefes aldı

​Tüm hastalar taburcu edildi.
Hiç böyle görmediniz

Hiç böyle görmediniz

​Kâbe-i Muazzama'nın dört bir yanı sterilize ediliyor.
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.