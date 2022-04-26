Ramazan Suriyeli yetimler İDDEF sofrasında
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RAMAZAN HABERLERİ

Suriyeli yetimler İDDEF sofrasında

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayı faaliyetlerinin sürdürüldüğü Suriye’nin İdlib kentinde sıcak yemek ikramı ve kumanya dağıtımlarının yanı sıra İdlib’deki bir yetimhanede kalan 250 yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli yetimler İDDEF sofrasında
IDDEF yetim çocuklar için iftar düzenledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayı faaliyetlerinin sürdürüldüğü Suriye’nin İdlib kentinde sıcak yemek ikramı ve kumanya dağıtımlarının yanı sıra İdlib’deki bir yetimhanede kalan 250 yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.

Bölgede “İyilik Seninle” temasıyla yürütülen yardım çalışmaları kapsamında aşevinde pişirilen yemekler ile kumanyalar çadır kentte ve briket evlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtılıyor. Yetim çocuklar için düzenlenen iftarda da çocuklarla bir araya gelen ekipler onlarla oyunlar oynarken yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Suriye’deki savaşın esas mağduru olan milyonlarca çocuktan yüz binlercesi yetim kalırken birçoğu kurulan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor.

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