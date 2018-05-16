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RAMAZAN HABERLERİ

Susatmayan yiyecekler nelerdir?

Susatmayan yiyecekler nelerdir?

Sahurda yiyeceğiniz besinler çok önemli. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yaşayacağımız susuzluk hissine karşı önlemler alabilmek mümkün. Susatmayan yiyecekleri nelerdir? diye merak edenler için bu besinlerin listesini sizler için hazırladık. Çünkü gün içinde yaşanacak olan susuzluk durumu tüm gününüzü mahvedebilir. Özellikle sahurda yiyeceğiniz bazı gıdalar sizleri susuzluktan kurtaracaktır. İşte, susatmayan yiyecekler nelerdir? sorusunun cevabı.

Yeni Şafak
Bu besinleri tüketerek susuzluk ihtiyacınızı azaltabilirsiniz.
Bu besinleri tüketerek susuzluk ihtiyacınızı azaltabilirsiniz.

Uzmanlar Ramazan ayında kontrollü bir şekilde iftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su tüketimine özen gösterilmesi konusunda uyarıyor. Ayrıca yenilen yemeklere de dikkat etmek gerek. Ortalama 16 saat aç kalacak olan vücudun en büyük ihtiyacı su. Bu yüzden iftar ile sahur arasında yemeklerden ziyade sıvı tüketimine özen göstermek gerek. Su dışında tüketilen diğer sıvıların su yerine geçmediğini hemen hatırlatalım. İşte, susatmayan yiyecekler nelerdir? sorusunun cevabı

Hoşaf ve Komposto içebilirsiniz

İftar ile sahur arasında su tüketiminize ek olarak geleneksel Türk mutfağından da yardım alabilirsiniz. Evde hazırlanan hoşaf ya da kompostoları sahurda tüketmek hem gün içinde daha az susamanızı sağlar hem de serinlemenize yardımcı olur. Fakat hoşaf ve kompostoya atılan şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor.

Özellikle Ramazan aylarında salatalık, marul, kıvırcık, kabak ve karpuz gibi sulu sebze ve meyvelere iftar ve sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir durumsa çay tüketiminiz. İftar ile sahur arasında içeceğiniz 3-4 bardak çay yeterli olacaktır. Fazla çay içmenin vücuttan su atılımına neden olacağını unutmayın.

Son olaraksa yoğurt... Sulu yapısı ve yoğun probiyotik içeriği sayesinde sizi hem tok tutacaktır hem de daha az susamanıza yardımcı olacaktır. Ayran olarak da içebileceğiniz yoğurdu özellikle sahurda tüketmeniz daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Baharatlı gıdalardan uzak durun

Kahvaltı gibi yapacağınız sahur menüsünde sucuk, pastırma, salam ve sosis gibi baharat içeriği yüksek gıdalardan uzak durun. Çay, kahve, bitki çayları ve meşrubat tüketiminde aşırıya kaçmayın. Mümkünse yudum yudum içeceğiniz su, sizi tüm gün susuzluğa karşı koruyacaktır.

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