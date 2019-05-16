Ramazanda Kudüs'e Dokun

Mirasımız Derneği, hem Kudüslü Müslümanlara Ramazan ayında rahat bir nefes aldırabilmek, hem de Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar tarafından doldurularak Yahudi baskınlarından korunması amacıyla Ramazan Projesini başlattı.

Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’nın avlusunda yüzbinlerce insana iftar ve sahur veriliyor. Böylelikle Müslümanlar Aksa’nın bahçesini doldurmak suretiyle hem ibadetlerini burada yapıyor hem de baskınlara karşı burayı korumuş oluyorlar.

Ramazanda Mescid-i Aksa avlusunda iftra sevincine sizde ortak olabilirsiniz.