RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga 7. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Bayern ile oynadığı son iki resmi maçı kazanan Leipzig, daha önceki 16 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti. Nefes kesecek maçta bugün nasıl bir sonuç çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
RB LEİPZİG
21 Janis Blaswich
2 Mohamed Simakan
23 Castello Lukeba
39 Benjamin Henrichs
18 Fabio Carvalho
20 Xavi Simons
22 David Raum
24 Xaver Schlager
44 Kevin Kampl
17 Lois Openda
30 Benjamin Sesko
BAYERN MÜNİH
26 Sven Ulreich
3 Min-Jae Kim
4 Matthijs de Ligt
19 Alphonso Davies
40 Noussair Mazraoui
6 Joshua Kimmich
10 Leroy Sane
27 Konrad Laimer
9 Harry Kane
11 Kingsley Coman
13 Maxim Choupo-Moting