RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga 7. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Bayern ile oynadığı son iki resmi maçı kazanan Leipzig, daha önceki 16 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti. Nefes kesecek maçta bugün nasıl bir sonuç çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.