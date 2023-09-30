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RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 7. haftasında RB Leipzig evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Ligde 12 puanla 15. sırada yer alan Leipzig, Bayern ile oynadığı son iki resmi maçı kazandı. Bundesliga'da oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Leipzig, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. 13 puanla 2. sırada bulunan Bayern Münih ise liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:45 . 30/09/2023 السبت
Yeni Şafak
RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga 7. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Bayern ile oynadığı son iki resmi maçı kazanan Leipzig, daha önceki 16 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti. Nefes kesecek maçta bugün nasıl bir sonuç çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga 7. hafta RB Leipzig - Bayern Münih maçı bu akşam saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

RB LEİPZİG

21 Janis Blaswich

2 Mohamed Simakan

23 Castello Lukeba

39 Benjamin Henrichs

18 Fabio Carvalho

20 Xavi Simons

22 David Raum

24 Xaver Schlager

44 Kevin Kampl

17 Lois Openda

30 Benjamin Sesko

BAYERN MÜNİH

26 Sven Ulreich

3 Min-Jae Kim

4 Matthijs de Ligt

19 Alphonso Davies

40 Noussair Mazraoui

6 Joshua Kimmich

10 Leroy Sane

27 Konrad Laimer

9 Harry Kane

11 Kingsley Coman

13 Maxim Choupo-Moting

RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU

ALMANYA BUNDESLİGA 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

ALMANYA BUNDESLİGA GOL KRALLIĞI




#RB Leipzig
#Bayern Münih
#Almanya Bundesliga
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RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?