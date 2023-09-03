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Real Madrid, Getafe'yi yenerek 4'te 4 yaptı: İşte maç özeti

La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid, Getafe'yi 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Real Madrid'in golleri Joselu ve Bellingham'dan geldi. Real Madrid - Getafe maç özetini izlemek ve İspanya La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:59 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid - Getafe maç özeti

Real Madrid - Getafe maç özeti

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk takım Getafe, Borja Mayoral ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid ikinci yarının başında eşitliği sağladı. Topu ağlara gönderen isim, 47. dakikada Joselu oldu.

Ev sahibini öne geçiren gol 90+5. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid puan durumu

Real Madrid bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 4 puanda kaldı.

Real Madrid - Getafe canlı skor

Real Madrid 2-1 Getafe Maç Özeti
(VİDEO)

La Liga puan durumu


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17 dakika önce
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Real Madrid, Getafe'yi yenerek 4'te 4 yaptı: İşte maç özeti