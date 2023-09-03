Dünya yıldız Cristiano Ronaldo, takımı Al-Nassr'ın Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al-Hazm'ı 5-1 yendi. Portekizli yıldızın karşılaşmanın 68. dakikasında attığı gol, kariyerindeki 850. golü olarak kayıtlara geçti. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.