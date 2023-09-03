Real Madrid - Getafe maç özeti
La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk takım Getafe, Borja Mayoral ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid ikinci yarının başında eşitliği sağladı. Topu ağlara gönderen isim, 47. dakikada Joselu oldu.
Ev sahibini öne geçiren gol 90+5. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid puan durumu
Real Madrid bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 4 puanda kaldı.