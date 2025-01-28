İspanyol basını AS'de yer alan habere göre, Arda Güler'in yeni takım arkadaşı Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan olabilir. 19 yaşındaki genç kaleci için yaklaşık 10 milyon avroluk teklif sunulduğu ifade ediliyor.





REAL MADRİD, ONURALP ÇEVİKKAN'IN PEŞİNDE!





İspanya’dan AS'ın habere göre; Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.





Real Madrid’in 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı.





ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?





2 Ocak 2006'da İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşantısına 2016 yılında Altınordu'da başlamış olup, 2022 yılında yine aynı kulüpte kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atmıştır.





2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Onuralp Çevikkan bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.











