İslam dünyasında fazileti ve önemi büyük olan kandil günlerinin tarihleri Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dinimizde Mevlid kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi olmak üzere beş tane kandil vardır. Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanır. Receb ayında kutlanan diğer bir gece de Mi‘rac gecesidir. Berat gecesi ise adını Allah’ın günahkârları affetmesinden alır. Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Peki, kandiller ne zaman? İşte Mevlid, Regaip, Mir’ac ve Berat kandili tarihleri.