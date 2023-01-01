Rebiülevvel
Eylül ayının gelişiyle birlikte Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel "evvelki bahar" anlamına gelmektedir. Rebiülevvel ayı İslam peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte detaylar...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2023?
Diyanet dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bu yıl Rebiülevvel ayı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü başlayacak ve 15 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.