Resmi daireler ne zaman açılıyor, devlet daireleri bayramda kapalı mı? 2025 bayram tatili ve çalışma saatleri

Bayramda resmi dairelerin kapalı olup olmayacağı, banka işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ve noterlerin açık olup olmayacağı gibi konular, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Özellikle para transferi, işlem yapma veya resmi evrak onayı gibi acil durumlar için hizmet alacak olanlar, bayram süresince hangi hizmetlerin sunulacağına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bayram tatili öncesi ve sonrasında hangi kurumların açık olacağı, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor.

RESMİ DAİRELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025 Ramazan Bayramı tatili, pek çok vatandaşın resmi dairelerde işlem yapmak istemesi nedeniyle önemli bir konu haline geldi. 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

Bayram tatilinin ilk üç günü, yani 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde resmi daireler kapalı olacak. Bu tarihlerde kamu hizmetlerine yönelik herhangi bir işlem yapılması mümkün olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile tatil dönemi 9 güne çıkarılırken, 29 Mart Cumartesi günü arefe günü ve 6 Nisan Pazar günü bayramın son günü olarak belirlenmiş durumda.

2 Nisan Çarşamba günü itibariyle ise resmi daireler yeniden açılacak ve devlet daireleri normal mesai saatlerine geri dönecek. Vatandaşlar resmi dairelerde işlemlerini 2 Nisan Çarşamba gününden sonra yapabilecek.

BAYRAMDA DEVLET DAİRELERİ KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince, devlet daireleri kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, bayramın ilk üç günü olan 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri kamu çalışanları resmi tatil yapacak.

Bu nedenle, devlet dairelerinde hizmet verilmeyecek. Bayram tatilinin ardından 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle tüm devlet daireleri ve kamu kurumları açılacak.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankaların çalışma saatleri de Ramazan Bayramı tatili sürecinde değişecek. 2025 yılı itibariyle, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı tarihlerinde bankalar kapalı olacak. Üç gün boyunca, banka şubelerinde işlemler yapılamayacak.