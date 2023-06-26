Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya olurken, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ise Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim olarak atandı. Peki İçişleri, Sağlık, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan bakan yardımcıları listesi.