Resmi Gazete atama kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman Valiliklerine yaptığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.
Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıkları kim oldu?
Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı. TMSF üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.
Emniyet müdürü Erol Ayyıldız kimdir?
Erol Ayyıldız 1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ayyıldız, 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası olan Ayyıldız, 2016 – 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Erol Ayyıldız, 26 Temmuz 2023 tarihinde Emniyet Müdürü olarak atandı.
Erol Ayyıldız sırasıyla şu görevlerde bulundu:
1992 – 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı
1993 – 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı
1995 – 1998 Nevşehir – Kozaklı Kaymakamı
2000 – 2003 Bitlis Vali Yardımcısı
2003 – 2006 Rize Çayeli Kaymakamı
2006 – 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
2010 – 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı
2011 – 2013 Zonguldak Valisi
2013 – 2016 Aydın Valisi
2016 – 2020 İzmir Valisi
2020-2023 Eskişehir Valisi
2023 Emniyet Müdürü