|
Özgün

Emniyet müdürü ve vali atamaları Resmi Gazete’de

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol getirildi. Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.

09:01 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman Valiliklerine yaptığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıkları kim oldu?

Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı. TMSF üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

Emniyet müdürü Erol Ayyıldız kimdir?

Erol Ayyıldız 1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ayyıldız, 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası olan Ayyıldız, 2016 – 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Erol Ayyıldız, 26 Temmuz 2023 tarihinde Emniyet Müdürü olarak atandı.

Erol Ayyıldız sırasıyla şu görevlerde bulundu:

1992 – 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı

1993 – 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı

1995 – 1998 Nevşehir – Kozaklı Kaymakamı

2000 – 2003 Bitlis Vali Yardımcısı

2003 – 2006 Rize Çayeli Kaymakamı

2006 – 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2010 – 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

2011 – 2013 Zonguldak Valisi

2013 – 2016 Aydın Valisi

2016 – 2020 İzmir Valisi

2020-2023 Eskişehir Valisi

2023 Emniyet Müdürü



#Resmi gazete
#emniyet müdürü
#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mustafa Masatlı kimdir?