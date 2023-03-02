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Resmi tatilde bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Resmi tatil mesai ücreti hesaplama, bayramlarda çalışanlarca araştırılıyor. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Mayıs, 15 Temmuz gibi günler resmi tatil olarak kabul edilmekte. İş Kanunu, haftalık normal çalışma süresinin en çok 45 saat olduğunu söyler. Bu süreyi aşan tüm çalışmalar fazla çalışmadır. Bayram mesai ücretleri normal ücretin 1,5 katı olarak belirlenmiştir. Peki bayram mesai hesaplama 2023 nasıl yapılır? Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri günlük kaç saat üzerinden hesaplanır? İşte detaylar.

17:32 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Resmi tatil mesai ücreti hesaplama

Resmi tatil mesai ücreti hesaplama

Bayram ve resmi tatiller çalışanlar için dinlenme ve ailesiyle vakit geçirmek amacıyla kullanılan günler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda tatil ve bayram günleri kanunen tatil sayılmaktadır. Peki bayramlarda çalışan ne kadar mesai ücreti alır? Resmi tatil mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Sosyal Sigortalar Kurumu kanunları çerçevesinde Resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması ve gerekli harç ödemesi yapılarak resmi izinleri alması gerekmektedir.

Bayram mesai ücretleri normal ücretin 1,5 katı olarak belirlenmiştir. Yani bir personel 3 günlük bir bayram mesaisi yaptıysa bu durumda örnek vermek gerekirse diyelim ki personel aylık maaşı 5000 TL olsun öncelikle aylık maaşı günlük olarak hesaplayalım.

  • 5000/30 = 166TL günlük bayram mesaiyi normal günlük ücretin 1,5 katı olarak hesaplanır. Yani günlük ücret 166 TL 4 gün bayram olduğu var sayıldığında 166x4 = 664 TL aylık ücret 5000 TL ise 5000 + 664 = 5664 TL olarak personel maaşına yansıtılmaktadır. Hafta sonu çalışma söz konusu olması halinde saatlik ücret üzerinden hesaplanarak kaç saat fazla çalışma yapıldıysa hesaplanmalıdır.

Resmi tatil mesai ücret hesaplaması

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri günlük kaç saat üzerinden hesaplanır?

Bayram ve resmi tatil
günlerinde işveren tarafından ödenmeyen mesai ücretleri çalışan mahkemeye başvurması halinde şirkete cezai yaptırım söz konusu olmaktadır.
  1. Resmi tatil günlerinde fazla mesai ücretleri günlük ücretin %50 fazlası hesaplanarak ödenmeli ayrıca bayram mesaisi ise günlük ücretin 0 olarak ödenmesi söz konusu olmaktadır.
  2. Günlük çalışma süresi 8 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 8 saate kadar işveren normal saatlik ücret üzerinden aylık hesaplaması yapmaktadır. Ancak günlük fazla mesai 8 saatten sonra başlamakta ve hesaplamalara ilave edilmektedir. Pazar günleri genel resmi tatil olup fazla mesai söz konusu olması halinde saatlik ücret üzerinden 0 hesaplamalara girmektedir.

Resmi tatil mesai ücret hesabı

İş kanununda resmi tatil ücreti nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Böylece resmi tatillerde çalışan işçiler 2 günlük ücrete hak kazanırlar.
  • Resmi tatil ile hafta tatili aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa işçiye yine bir günlük ücreti ödenmelidir. Çalışılması halinde hafta tatilinde ki çalışması fazla çalışma sayılacağından, ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Resmi tatillerde günlük çalışma süresi aşılırsa aşan kısım fazla çalışma sayılacağından bu kısmın ücreti % 50 zamlı ödenir. Günlük çalışma süresini aşmayan kısımlar ise fazla çalışma sayılmaz.

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#resmi tatil
#mesai ücreti
#28 ekim
1 saat önce
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Resmi tatilde bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
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