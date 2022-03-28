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Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıpları: Kaybedilen uçak, asker, helikopter ve tank sayısı

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken savaşın başladığı günden bu yana iki ülke arasında arabuluculuk yapan Türkiye, şimdi müzakerelerin adresi olacak. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya ilişkin gerçekleştirdiği kayıpları bir bir ortaya koydu. İşte, 24 Şubat-28 Mart Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıpları: tanklar, uçaklar, helikopterler ve askerler.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Rusyanın Ukrayna savaşındaki kayıpları: Kaybedilen uçak, asker, helikopter ve tank sayısı
24 Şubat-28 Mart 'Rus Ordusu'nun Açtığı Kayıplar

BM'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az bin 119 sivilin hayatını kaybettiğini, 1790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirtmişti. Şimdi ise Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı kayıplara ilişkin açıklama yaptı. Peki, Rus ordusunun kayıpları nelerdir?

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA SABIKASI

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusu 17 bin askeri, 123 uçağı, 127 helikopteri ve 586 tankı vurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarına ilişkin bilgileri aktardı.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.

  • Ukrayna: Rus ordusu 17 bin asker, 123 uçak, 127 helikopter ve 586 tankını kaybetti.

BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti
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BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti
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