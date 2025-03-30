SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK? Türkiye'de saatler ileri alınıyor mu?

Saatler ileri alınacak mı sorusu, Mart ayı sona ererken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 21 Mart günü ilkbahar ekinoksu sonrası ile yaz saati uygulaması da gündeme geldi. Uygulama ile gün ışığından daha fazla yararlanılması amaçlanıyor. Gündüzlerin de uzamasıyla yaz saatine geçiş tarihi de gündeme geldi. Peki Türkiye'de saatler ileri alınacak mı? Saatler ne zaman ileri alınacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.

Yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı hale getirildi. Pek çok ülkede de enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle bu uygulamaya geçme kararı alındı. Bu nedenle Türkiye'de saatler artık ileri ya da geri alınmıyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.

AVRUPA'DA YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?