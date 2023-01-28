|
Özgün

TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun istifasını kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve ekibinin istifasını kabul etti. İstifa eden Sabri Çelik'in yerine kimin getirileceği isimle ilgili de açıklama geldi.

16:17 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TFF Merkez Hakem Kurulu

TFF Merkez Hakem Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nun istifasının kabul edildiğini açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurulunun istifasını sunduğunu ve istifanın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından kabul edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF’nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı’na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır."

SABRİ ÇELİK'İN YERİNE GELECEK İSİM

Skorer'de yer alan bilgiye göre; Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Büyükekşi, Müftüoğlu'na MHK başkanlığını düşünüp düşünmediğini sordu. Bu teklif üzerine ise Kuddusi Müftüoğlu, gerekli şartların oluşması halinde olumlu bakacağını iletti.

YENİ BAŞAKAN LALE ORTA OLABİLİR

Aynı zamanda Mehmet Büyükekşi, Lale Orta ile de bir araya geldi ve MHK kurulunda görev almak isteyip istemeyeceğini sordu. Lale Orta da Kuddusi Müftüoğlu'na benzer şekilde gerekli şartların oluşması halinde teklife olumlu yanıt verdi.

#tff
#mhk
#merkez hakem kurulu
#sabri çelik
#sabri çelik istifa
#mhk istifa
#lale orta
#mehmet büyükekşi
25 dakika önce
default-profile-img
TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun istifasını kabul etti
CANLI | Giresunspor-Galatasaray
Bakan Soylu: Gabar'da eksiden terör vardı şimdi petrol çıkıyor
ABD'li generalden birliklerine Çin mesajı: 2025'te savaşabiliriz
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2018 seçimleriyle kronometreyi sıfırladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.