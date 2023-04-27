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Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Konya'da 83 sağlık tesisinin açılışına katılan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu, herkese selamı olduğunu belirtti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? İşte Fahrettin Koca’nın açıklamaları.

15:02 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya’da 83 sağlık tesisinin açılışında salı günü rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu, herkese selamı olduğunu belirtti.


Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, geçirdiği enfeksiyonun etkisinin azaldığını, en kısa zamanda programlarına devam edeceğini söyledi.




#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Konya
29 dakika önce
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