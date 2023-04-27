Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya’da 83 sağlık tesisinin açılışında salı günü rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu, herkese selamı olduğunu belirtti.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, geçirdiği enfeksiyonun etkisinin azaldığını, en kısa zamanda programlarına devam edeceğini söyledi.