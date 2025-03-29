Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra kadrolarına 37 bin sözleşmeli sağlık personeli almayı planlıyor. Bu alımlar, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve ÖSYM kılavuzunun yayımlanma tarihini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın personel alım süreciyle ilgili henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, alımların başvuruları için ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda tüm detaylar açıklanacak. ÖSYM'nin kılavuzu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, kadro dağılımı ve yerleştirme süreci gibi kritik bilgileri içerecek. Adaylar, kılavuz yayımlandıktan sonra başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

37 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zaman önce konuya dair şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.

Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.