​Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı için kura çekimleri geçtiğimiz çarşamba (06.04.2022) tarihinde sona erdi. Peki, çekilen kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? Adaylar sonuçları nereden öğrenebilecek? İşte merak edilen bütün detayları haberimizde aktardık...

Kura çekimi sona erdi!

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da saat 09.00'da başladı. Kura çekimi, 6 Nisan 18.00 itibarı ile sona erdi. Kura çekimi, 7 Nisan'da da devam edip sona erdi. Kura çekiminin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.t... internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SORGULAMA

Bakan Koca'da personel alımı için açıklama geldi!

Bakan Koca açıklamasında, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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