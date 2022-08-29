Sağlık Bakanlığı teşvik ödeme tutarları belli oldu mu?

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra binlerce sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi verilecek? sorusunu sormaya başladı. Sağlık personeli ek ödemesinin tarihini ve ne kadar olacağını merak eden çalışanlar, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar, ne zaman yapılacak?

Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, son yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına yapılacak teşvik ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil." diyerek teşvik ödemelerinin ayrıntılarını anlatmaya başladı.

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Taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenecek mi?

Bakan Koca, her zam döneminde maaşla artacak bir teşvik ödemesi paketi olduğunu vurgulayarak, "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak?

Sağlık personeline ek ödeme, her ayın 15'inde yapılacak.