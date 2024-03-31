Şahinbey Seçim Sonuçları 2024 - Şahinbey Belediye Başkanı Kim Oldu? Seçimi Kim Kazandı?

Şahinbey yerel seçim sonucu, Şahinbey ilçesine ait kesin seçim sonuçları ve parti oy oranları 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. Gaziantep'in ilçelerinden biri olan Şahinbey’de belediyeyi kim kazandı, Şahinbey belediye başkanı kim oldu? Şahinbey hangi partide? soruları 609.600 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte Gaziantep Şahinbey yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
ŞAHİNBEY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MRT 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Şahinbey 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Şahinbey belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
- Arkın Bereketoğlu CHP
- Işıl Kulaksız İYİ Parti
- Yakup Koca DEM
- Yılmaz Sağçetin= SP
YEREL SEÇİM 2024 GAZİANTEP İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, Gaziantep seçim sonuçları 2024 ne oldu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir?
1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1999-2009 yılları arasında yeminli mali müşavir olarak çalışan Tahmazoğlu, 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanı olarak seçildi.
Bu görevini halen sürdüren Tahmazoğlu, evli ve 7 çocuk babasıdır.
Gaziantep Şahinbey Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
Milli Yol Partisi Ali Dal - (Gaziantep / Şahinbey)
Demokrat Parti Ali Gürler - (Gaziantep / Şahinbey)
Cumhuriyet Halk Partisi Arkın Bereketoğlu - (Gaziantep / Şahinbey)
Bağımsız Türkiye Partisi Aslı Geldeç - (Gaziantep / Şahinbey)
Demokrasi ve Atılım Partisi Bekir Saltan - (Gaziantep / Şahinbey)
Anavatan Partisi Ebru Ersan - (Gaziantep / Şahinbey)
Türkiye Komünist Partisi Fati Bahar - (Gaziantep / Şahinbey)
Memleket Partisi Halil İbrahim Çıbık - (Gaziantep / Şahinbey)
Türkiye İşçi Partisi Harun Yıldırım - (Gaziantep / Şahinbey)
Büyük Birlik Partisi Hülya Demir - (Gaziantep / Şahinbey)
İYİ Parti Işıl Kulaksız - (Gaziantep / Şahinbey)
Demokratik Sol Parti Kenan Erdem - (Gaziantep / Şahinbey)
Millet Partisi Mehmet Akan - (Gaziantep / Şahinbey)
Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet İhsan Tahmazoğlu - (Gaziantep / Şahinbey)
Yeniden Refah Partisi Mehmet Ös - (Gaziantep / Şahinbey)
Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet Yüce - (Gaziantep / Şahinbey)
Zafer Partisi Mikail Yıldız - (Gaziantep / Şahinbey)
Hür Dava Partisi Orhan Harat - (Gaziantep / Şahinbey)
Gelecek Partisi Savaş Sabri Ongur - (Gaziantep / Şahinbey)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yakup Koca - (Gaziantep / Şahinbey)
Saadet Partisi Yılmaz Sağçetin - (Gaziantep / Şahinbey)
Vatan Partisi Yusuf Gören - (Gaziantep / Şahinbey)