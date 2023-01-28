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Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte Sakarya’da 2023’ün ilk karı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İl genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Sakarya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:34 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sakarya 5 günlük hava durumu

Sakarya 5 günlük hava durumu

#Sakarya
#kar
#kış
#meteroloji
#Hendek
#Dikmen yaylası
24 dakika önce
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Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
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