Meteorolojinin uyarısıyla birlikte Sakarya’da 2023’ün ilk karı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İl genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Sakarya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:34 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sakarya 5 günlük hava durumu
Sakarya’ya yılın ilk karı düştü, Hendek ilçesinde bulunan şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü.
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