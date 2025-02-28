Sakarya iftar vakti 2025: 1 Mart Sakarya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Diyanet açıklaması

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sakarya'da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşırken, 2025 yılı Diyanet imsakiye takvimi ile Sakarya'da oruç saatleri netleşti. İşte, Sakarya'da sahur ve iftar vakitleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Sakarya başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;