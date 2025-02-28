Sakarya iftar vakti 2025: 1 Mart Sakarya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Diyanet açıklaması

On bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala, Sakarya’da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile şehirde sahur ve iftar saatleri netleşti. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için iftar vakti büyük merak konusu. İşte Sakarya sahur ve iftar saatleri ile imsakiye detayları…
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sakarya'da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşırken, 2025 yılı Diyanet imsakiye takvimi ile Sakarya'da oruç saatleri netleşti. İşte, Sakarya'da sahur ve iftar vakitleri…
SAKARYA İMSAKİYE 2025: SAKARYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Sakarya başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;
SAKARYA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Sakarya İftar Vakti: 18:56
Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 06:02
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Sakarya İftar Vakti: 18:57
Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 06:00
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Sakarya İftar Vakti: 18:58
Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:59
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Sakarya İftar Vakti: 18:59
Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:57
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Sakarya İftar Vakti: 19:00
Sakarya Sahur (İmsak) Vakti: 05:55
SAKARYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Sakarya için ilk teravih vakti 20:14 olarak duyuruldu.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
28 Şubat 2025 Cuma
Yatsı Namazı: 20:14
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
1 Mart 2025 Cumartesi
Yatsı Namazı: 20:15
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
2 Mart 2025 Pazar
Yatsı Namazı: 20:16
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
3 Mart 2025 Pazartesi
Yatsı Namazı: 20:17
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
4 Mart 2025 Salı
Yatsı Namazı: 20:18
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
5 Mart 2025 Çarşamba
Yatsı Namazı: 20:19
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından