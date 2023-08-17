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Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor

Sakarya'da denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde günlerdir denize girme yasağı uygulanıyor. Sakarya'da denize girmek isteyen vatandaşlar" Sakarya'da denize gitme yasağı kalktı mı, yasak olan yerler neresi? " gibi soruların yanıtını merak ediyor. Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 9 gündür izin verilmiyor. Peki, Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da denize girme yasağı ne zaman kalkacak?

12:53 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sakarya

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

SAKARYA'DA DENİZE GİRME YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Ağustos'tan itibaren denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kandıra'da da bazı bölgelerde denize girilemiyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bazı bölgelerde denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.



#deniz giriş yasağı
#Karasu
#kaynarca
#Kocaali
#Sakarya
16 dakika önce
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