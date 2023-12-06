Sakaryaspor,

4. turda evinde Ankaraspor ile karşılaşacak. 13. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ankaraspor 2 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar ve canlı skor ekranı.