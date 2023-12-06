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Sakaryaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turda evinde Ankaraspor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Sakaryaspor evinde 2. lig ekibi Ankaraspor’u konuk ediyor. Yeni Sakaryaspor Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Rıza Altunbakır yönetecek. Peki, Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranı.

11:46 - 6/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Sakaryaspor evinde 2. lig ekibi Ankaraspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Sakaryaspor evinde 2. lig ekibi Ankaraspor’u konuk ediyor.
Sakaryaspor,
4. turda evinde Ankaraspor ile karşılaşacak. 13. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ankaraspor 2 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar ve canlı skor ekranı.

SAKARYASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Sakarya - Ankaraspor maçı
bugün saat 14.00
’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

SAKARYASPOR - ANKARASPOR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI



#Sakaryaspor
#Ankaraspor
#Ziraat Türkiye Kupası
26 minutes ago
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