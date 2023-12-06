Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Sakaryaspor evinde 2. lig ekibi Ankaraspor’u konuk ediyor.
Sakaryaspor,
4. turda evinde Ankaraspor ile karşılaşacak. 13. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ankaraspor 2 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar ve canlı skor ekranı.
SAKARYASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
SAKARYASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Sakarya - Ankaraspor maçı
bugün saat 14.00
’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
SAKARYASPOR - ANKARASPOR CANLI SKOR
SAKARYASPOR - ANKARASPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
#Sakaryaspor
#Ankaraspor
#Ziraat Türkiye Kupası
26 minutes ago