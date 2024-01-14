|
Özgün

Panathinaikos bombayı patlattı: Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın transferi tamam

Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiraladığını açıkladı. Samet Akaydın, sezon sonuna kadar Yunan ekibinde oynayacak.

13:54 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:54 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Panathinaikos, Samet Akaydin'i kadrosuna kattı! Resmi açıklama geldi
Panathinaikos, Samet Akaydin'i kadrosuna kattı! Resmi açıklama geldi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'in kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

SAMET AKAYDIN'IN TRANSFERİNDE FATİH TERİM'İN ROLÜ OLDU MU?

Önceki gün Atina'ya giden Samet, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etmişti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" diye konuşmuştu.

#Samet Akaydin
#Panathinaikos
#Fatih Terim
8 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı