Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'in kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

SAMET AKAYDIN'IN TRANSFERİNDE FATİH TERİM'İN ROLÜ OLDU MU?

Önceki gün Atina'ya giden Samet, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etmişti.