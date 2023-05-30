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Inter-Manchester City Şampiyonlar Ligi final maçı İstabul’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi final tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Manchester City, Real Madrid'i rövanşta 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu. Manchester City ve İnter arasında oynanacak olan büyük final maçı İstanbul'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı hangi stadyumda oynanacak?

16:55 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Inter Manchester City final maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi Inter Manchester City final maçı ne zaman?

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için heyecan başladı. Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu. UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi final maçı nerede hangi stadyumda oynanacak?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi final maçında top nasıl olacak, hangi simgeler var?

Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları ne kadar?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

  1. Kategori 4: 70 Euro
  2. Kategori 3: 180 Euro
  3. Kategori 2: 490 Euro
  4. Kategori 1: 690 Euro

#Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar Ligi final maçı
#Inter
#Manchester City
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