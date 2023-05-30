Premier Lig ve Bundesliga'da sezon sona ererken Serie A, La Liga ve Ligue 1'de ise son hafta maçlarıyla sezon tamamlanacak. Almanya ve Fransa'daki ulusal liglerinde son 11 yıla damga vuran Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG), yine şampiyonluğa ulaştı. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, bugün yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2023 Salı maç programı.