UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele sahne alıyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Alman devi Bayern Münih’i ağırlayacak. Karşılaşmanın saat bilgisi, yayın kanalı ve iki takımın son durumuna ilişkin tüm ayrıntılar netleşti. İşte Arsenal–Bayern Münih maçıyla ilgili merak edilenler…





Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev mücadele 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, Emirates Stadyumu’ndan Tabii Spor ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Arsenal 10 yıldır aradığı Bayern galibiyetinin peşinde

Premier Lig’de yükselen formuyla dikkat çeken Arsenal, bu karşılaşma öncesinde moral depolayan bir performans sergiliyor. Son olarak Tottenham’ı 4-1 mağlup eden Topçular, Şampiyonlar Ligi’nde de Slavia Prag’ı 3-0 yenerek özgüven tazeledi.





Mikel Arteta’nın ekibinde gözler, sakatlık süreçleri takip edilen Viktor Gyökeres ve Kai Havertz’e çevrilmiş durumda. Arsenal’in yıldız orta sahası Martin Odegaard ise yeniden kadroda yer alması beklenen isimler arasında. Ayrıca cezasını tamamlayan Martin Zubimendi de Bayern karşısında sahada olacak.





Arsenal, Bayern Münih’i Avrupa sahnesinde en son Ekim 2015’te 2-1 mağlup etmiş, bu galibiyetten sonra oynanan 5 maçta ise kazanamamıştı. İngiliz ekibi bu kötü seriyi taraftarı önünde sonlandırmak istiyor.

Bayern Münih yüksek enerjili hücumuyla geliyor

Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde daha tempolu ve üretken bir futbola yönelen Bayern Münih, son haftalarda rakip defansları zorlayan bir görüntü çiziyor. Bundesliga’da Freiburg’u 6-2 ile geçen Alman devi, Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon PSG’yi de 2-1 mağlup etmişti.





Bayern’de önemli bir eksik bulunuyor. Achraf Hakimi’ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Luis Diaz, Arsenal deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan hücum hattının etkili isimlerinden Serge Gnabry, karşılaşmaya ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor.

Muhtemel 11’ler

Arsenal: Raya; Kereste, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly; Zubimendi, Pirinç; Saka, Eze, Madueke; Merinos.

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl, Gnabry; Kane.







