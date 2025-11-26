Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Paris’te dev kapışma: Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte şifresiz yayın detayı

Paris’te dev kapışma: Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte şifresiz yayın detayı

19:5726/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham
Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Gecenin en kritik mücadelesi ise Paris’te oynanacak PSG – Tottenham maçı olacak. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu dev randevu, hem Fransa hem de İngiltere temsilcileri için büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise “PSG – Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı bu akşam Paris’te zirveye çıkıyor. Fransız devi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur, gruptaki kaderlerini belirleyecek kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Hem üst tura çıkma hem de avantaj elde etme açısından büyük önem taşıyan dev maç, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. “PSG – Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları ise günün en çok aranan başlıkları arasında.


PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain ile Tottenham Hotspur, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında 26 Kasım 2025 Çarşamba (bugün) Parc des Princes’te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23.00 TSİ. Dev karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Maçı canlı izlemek için tabii uygulamasından ücretli üye olunması gerekiyor.

PSG üstünlüğünü sürdürmek istiyor

3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden PSG, ilk 8 arasına girmek için kritik bir 3 puanın peşinde. Kendi sahasında İngiliz ekiplerine karşı son altı maçta sadece bir kez yenilen Fransız temsilcisi, seyirci desteğini de arkasına alarak grupta avantajı eline geçirmek istiyor.

Tottenham yenilgisiz seriyi koruma hedefinde

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Tottenham, henüz mağlubiyet yaşamadı. Fransız takımlarına karşı son 13 maçta sadece 2 kez kaybeden Londra ekibi, Paris’ten puan ya da puanlarla dönerek liderlik yarışında kalmayı hedefliyor.


İki takımın form grafiği dikkat çekiyor

PSG, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanarak güçlü bir performans sergiliyor. Tottenham ise son 5 Şampiyonlar Ligi maçında kaybetmedi ve 2019’dan bu yana en uzun serisini yapma peşinde.

Futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor

Yıldız isimlerin sahne alacağı PSG - Tottenham karşılaşması, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Hem PSG’nin hücum gücü hem Tottenham’ın yenilmezlik serisi, bu akşam sahada üst düzey bir rekabet sunacak.



#paris saint germain
#tottenham hotspur
#uefa şampiyonlar ligi
#futbol
#şifresiz canlı yayın
#Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham
#Maç hangi kanalda
#canlı maç izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Güncel beklentiler