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Samsun’a 44,6 kilo yağış düştü

Samsun’da son 24 saatte metrekareye 44,6 kilo yağış düştü. Ani bastıran yağmurların ardından bazı yerlerde su birikintileri ve baskınları meydana gelirken, gündelik hayat da olumsuz etkileniyor. Yağışların büyük bölümünün çok kısa sürede düşmesi, birçok ilçede su birikintilerine ve baskınlara yol açtı. Yağmura arabada yakalanan vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:34 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun 5 günlük hava durumu 24 saatte metrekareye 44,6 kilo yağış düştü

Samsun 5 günlük hava durumu 24 saatte metrekareye 44,6 kilo yağış düştü

Samsun’da son 24 saatte metrekareye 44,6 kilo yağış düştü. Kuvvetli gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar sürmesi tahmin ediliyor.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun 5 günlük hava durumu için

24 SAATTE METREKAREYE 44,6 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağışlı havanın etkisinde olan Samsun’da son günlerde aralıklı olarak sağanak boy gösteriyor. Ani bastıran yağmurların ardından bazı yerlerde su birikintileri ve baskınları meydana gelirken, gündelik hayat da olumsuz etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Samsun’un Havza ilçesine 44,6 kilo yağış düşerken, Atakum 33,8 kilo ve Kavak da 28,1 kilo yağış aldı.

30 Mayıs saat 06.00 ile 31 Mayıs saat 06.00 arasında Samsun Havza’da metrekareye (44,6 kilo), Atakum’da (33,8 kilo), Kavak’ta (28,1 kilo), 19 Mayıs’ta (21,4 kilo), Canik’te (20,2 kilo), Ladik’te (19,6 kilo), Salıpazarı’nda (16,7 kilo), Vezirköprü’de (16,2 kilo), Bafra’da (13,2 kilo), Tekkeköy’de (11,1 kilo), Çarşamba’da ve İlkadım’da da (10,8 kilo) yağış düştü.

Yağışların büyük bölümünün çok kısa sürede düşmesi, birçok ilçede su birikintilerine ve baskınlara yol açtı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL, YILDIRIM VE DOLU UYARISI YAPTI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava olayları hakkında, “Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilmektedir.

Yağışların; bölgemizin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Şu anda Samsun’da 22 derece olan hava sıcaklığının 1 hafta daha devam etmesi tahmin edilirken, yeni hafta başına kadar kuvvetli gök gürültülü sağanağın devam edeceği değerlendiriliyor.



#Samsun
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak yağış
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