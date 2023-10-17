Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistemde 2021 yılında günlük 70 bin yolcu taşıyan tramvayların, 2022 yılında ise günlük 90 bin yolcu sayısına ulaştığını belirten Başkan Demir, “Samsun’da toplu taşımada en fazla yükü göğüsleyen ulaşım tercihlerinden biri olan hafif raylı sistemde şuan 32 metre uzunluğunda 24 adet, 40 metre uzunluğunda 5 adet olmak üzere toplam 29 tramvay hizmet veriyor. 2023 yılında sistemde günlük taşıdığımız yolcu sayısı Ekim ayı itibariyle 92 bin 295’e kadar yükseldi. Talebe paralel olarak kapasiteyi artırmak için çalışmalar yapmıştık. Yeni tramvayların alınması noktasında bir karar aldık. Başlattığımız girişimlerin neticesinde bugün geldiğimiz noktada 10 yeni tramvayın alınacak olması sistemde çok önemli bir rahatlama sağlayacak. Kentimizde tüm alanlarda olduğu gibi toplu taşımada vatandaşlarımıza en konforlu hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.