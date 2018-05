Samsun, Sinop, Zonguldak iftar vakti ve 2018 imsakiyesi! Sahur saat kaçta?

Samsun, Sinop, Zonguldak iftar vakitleri haberimizde. Samsun’da, Sinop’ta, Zonguldak’ta bu akşam iftarın saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı beklenmeye başlandı. Öte yandan vatandaşlar 16 Mayıs'ta ilk iftarını açacaklar. Peki 16 Mayıs'ta iftar saat kaçta açılacak? İftara ne kadar süre kaldı? İşte Samsun, Sinop, Zonguldak iftar vakitleri ve sahur saati ve sahur vakti…

Samsun iftar vakti

Sinop iftar vakti

Zonguldak iftar vakti

Samsun imsakiyesi

Sinop imsakiye

Zonguldak imsakiyesi

Zonguldak’ta yerin 200 metre altında ilk sahur

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, peynir, zeytin, salatalık ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 200 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı. Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Yerin metrelerce altında zor şartlarda hem oruç tutup hem çalıştıklarını ifade eden 10 yıllık maden işçisi Ozan Oruç, “10 yıldır maden işi ile uğraşıyorum. Ramazanların tekrarını diliyoruz. Burada bu şartlarda oruç tutup çalışmak zor. Cenabı Allah bize güç veriyor yardım ediyor. Evimizden ailemizden ayrıyız ama yapacak bir şey yok çalışacağız. Çok şükür bu senede ramazana ulaştık. Allah inşallah bir dahaki seneye de nasip eder” dedi.

Maden şartlarına alıştıklarını ifade eden maden işçisi Muhammet Alper, “15 yıldır madende çalışıyorum alıştık artık Allaha şükürler olsun. Ailemizden uzaktayız ama burasıda bizim ailemiz soframızda zeytin, peynir, domates, biber, soğan ve içecekle sahur yapıyoruz” diye konuştu. Aile ortamından uzak arkadaşları ile beraber çalıştıklarını belirten Maden Mühendisi Emin Çetinkaya, “5 yıldır burada çalışıyorum. Ramazan ayının ilk sahurunu arkadaşlarla beraber yaptık. Yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız ama burada arkadaşlarla hep beraber çalışıyoruz. Şuan burada 7 kişiyiz toplamda 20 arkadaşımız var bu vardiyada diğer yerlerde çalışan arkadaşlarımız da kendileri beraber sahur yapıyorlar” diye ifade etti.

İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından kömür kazmaya devam etti.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'ten 'diş fırçalama' açıklaması Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Sıkça sorulan soruların başında yer alan bu soruya Diyanet tarafından resmi açıklama geldi. Vatandaşlar ise cevapların ardından merak ettiği bilgilere ulaştı. Peki oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet açıklamasıDiş fırçalamak orucu bozar mı?Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.Kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı?Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama geldiOrucu bozan, bozmayan şeyler listesi – Oruç hangi hallerde bozulur?Ramazan Ayında Diş Çürüklerine DikkatOn bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte ağzınızda fark edemediğiniz çürükler, kırılmış dolgular veya dişler, dişeti problemleri gibi sorunlar konusunda uzmanlar uyarıyor.İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman, Ramazan ayında diş çürüklerinin artabileceğini belirterek, “Ağızda çok sayıda ve çeşitte bakteri bulunmaktadır, ancak tükürüğümüz temizleme ve yıkama ile bu bakterilere karşı dişlerimizi korur. Oysaki oruç tutarken ağızda tükürük üretimi azalır ve bakteriler temizlenemediği için diş çürükleri, dişeti problemleri ve ağız kokusu artabilir" dedi.Sahurdan sonra dişlerin fırçalanmaması halinde ağız içine daha çok bakterinin yerleşeceğine dikkat çeken İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Karaduman, “Ramazan ayında tatlılar, kahve ve çay daha çok tüketilir, akşam saatlerinde daha çok atıştırılır, dolayısıyla Ramazan ayında çürüklerin oluşması hızlanmaktadır. Sahurdan sonra dişler fırçalanmadan hemen yatıldığı için ağız içinde daha çok bakteri ürer. Diş ve dişetlerinde sorun olan bireylerde Ramazan ayında şikayetler bu yüzden artmaktadır" şeklinde konuştu.Oruç İbadetinin Hikmet ve FaydalarıAllah'ın emir ve yasakları elbette ki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de ”Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün ”Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, ”Zühd”, 2/88)” sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah'a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün ”iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır. Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def'i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda vücutlar yenilenir, dimağlar parlar… Allah Resulü'nün ”oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu'cemu'l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan… Allah Resulü, inanıp karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazanı değerlendirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylemiştir. (Nesâî, ”İman”, 21) Aynı şekilde Allah Resulü, Sahabi Ka'b b. Ucre'ye hitaben: ”Ey Ka'b! Namaz kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Ka'b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır.” (Tirmizî, ”Cum'a”, 79) buyurmuştur. Orucun hikmetleri ile hükümlerini anlamak arasında sıkı bir bağ vardır. Oruç ibadetinin yerine getirilmesi ile ilgili kuralların bilinmesi, orucumuzu Allah Resulü'nün bize hikmet olarak bıraktığı sünnetine uygun oruçlar tutmamıza imkân tanıyacaktır.Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı merak ediliyordu. İftar ve sahurdan sonra kişisel bakımlarını genellikle sabah saatlerine bırakan vatandaşlar “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” diye merak etmeye başlamışlardı. Alo Fetva Hattı'na çokça gelen soruların ardından Diyanet açıklama yaptı.