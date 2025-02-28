ŞANLIURFA İMSAKİYESİ 2025: Şanlıurfa İmsakiyesi ile İlk Sahur (İmsak) ve İftar Saat Kaçta?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Şanlıurfa'da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ne göre, Şanlıurfa’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu.
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Şanlıurfa'da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiye takvimine göre, Şanlıurfa’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu.
ŞANLIURFA İMSAKİYE 2025: ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı.Şanlıurfa başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;
ŞANLIURFA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:25
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:30
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:26
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:28
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:27
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:27
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:28
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:26
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:29
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:24
ŞANLIURFA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Şanlıurfa için ilk teravih vakti 19:39 olarak duyuruldu.
28 Şubat 2025 Cuma
Yatsı Namazı: 19:39
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
1 Mart 2025 Cumartesi
Yatsı Namazı: 19:40
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
2 Mart 2025 Pazar
Yatsı Namazı: 19:41
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
3 Mart 2025 Pazartesi
Yatsı Namazı: 19:42
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
4 Mart 2025 Salı
Yatsı Namazı:19:43
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından
5 Mart 2025 Çarşamba
Yatsı Namazı: 19:44
Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından