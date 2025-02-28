ŞANLIURFA İMSAKİYESİ 2025: Şanlıurfa İmsakiyesi ile İlk Sahur (İmsak) ve İftar Saat Kaçta?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Şanlıurfa'da oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiye takvimine göre, Şanlıurfa’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı.Şanlıurfa başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;