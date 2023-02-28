Saros Körfezi'nde deniz suyu çekilmesiyle birlikte, yurttaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Teknelerin bulunduğu alanda kayalıklar, yosunlar ve deniz çayırları ortaya çıktı.

Saros Körfezi'nde görülen deniz çekilmesi depremin işareti mi?

Saros Körfezi'nde görülen deniz çekilmesinin olası bir depremle ilgili olmadığı, gelgit ve rüzgar esiş yönüyle alakalı olduğu belirtildi.

Körfezin bazı kesimlerinde deniz suyu çekildi. Çekilme sonrası özellikle Keşan ilçesinde bazı vatandaşlar "deprem mi olacak" endişesi yaşamaya başladı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yaptığı açıklamada, çekilmenin depremle ilgili olmadığını söyledi.

Uludağ, kıyılarda ayın ve güneşin çekim kuvvetine göre gelgit olayları yaşandığını hatırlatarak, Saros'ta görülen çekilmenin de gelgit ile alakalı olduğunu ifade etti. Uludağ, "Ayın çekim kuvvetinin veya ay ile güneşin bir araya gelmesinin durumuna göre, yani gezegensel durumlara göre bir genlik gösterir. Saros Körfezi'nde olan da bunlardan bir tanesidir. Özellikle plajın, denizin sığ olduğu, derin olmadığı, eğimin olmadığı alanlarda sanki deniz tamamen çekilmiş gibi gözükür. Bu belli bir saat diliminde olduğu için örneğin sabah fotoğrafını çektiyseniz, öğleden sonra ya da akşam oraya gittiğinizde o çekilmenin ortadan kalktığını görürsünüz." diye konuştu. Uludağ, mevsimsel geçişlere bağlı rüzgarların da çekilmeye neden olabileceğini dile getirdi.

Saroz Körfezi

Kuzey rüzgarların Erikli sahilinde denizin çekilmesine, Güneyli sahilinde denizin yükselmesine neden olduğunu anlatan Uludağ, "Eğer lodos etkili olursa bu defa Erikli kıyısında tekneleri su basar deniz yükselir. Bu tamamen atmosforik olaylardan ve ayın çekim kuvvetine göre gezegensel hareketlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatımızda bunu düzenli olarak görürüz." dedi. Deniz çekilmesinin olası bir depremle alakası olmadığının altını çizen Uludağ, "Deniz çekilmesi anormalmiş gibi algılanıyor. Normal diğer zamanlarda yaşadığı olaylara esasen dikkat etmiyorken bugün büyük bir deprem olduğu için Saros Körfezi de her zaman bir depremin habercisi olan bir bölge. Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bir bölge. Deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. Denizin çekilmesi depremin nedeni değildir veya onun habercisi hiç değildir." diye konuştu.

Deniz çekilmesi nerede yaşanabilir?

Uludağ, Saros Körfezi ve Tekirdağ kıyılarında zaman zaman deniz çekilmesi yaşanabileceğini, bu nedenle insanların tedirgin olmaması gerektiğini vurguladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm ülkenin canını yaktığını söyledi. Toplumun depremle ilgili tedirginlik yaşadığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde birbirimize destek olmalıyız. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Deprem bölgesine de maddi, manevi desteğimiz devam edecek. Toplum birbirine destek olmalı. Saros Körfezi'mizde de deniz çekilmesinin deprem habercisi olduğu söylentisi doğru değil, bu açıdan vatandaşlarımız tedirginlik yaşamasınlar. Denizlerde yaşanan gelgit, deniz çekilmesi rüzgarlar kaynaklı olabilir. Bu gibi durumlarda birbirimizi bilgilendirmeli tedirginliğimizi azaltmalıyız."







