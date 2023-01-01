Savcı olmanın her ne kadar çok avantajı olsa da düşünüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Bu sınavlardan geçilip kazanılması kişinin özverisine ve çabasına bağlıdır. Savcı olmak için ne gerekir? Nasıl savcı olunur?

SAVCI NASIL OLUNUR?

4 yıllık lisans mezunu olunması ile beraber gerekli koşullar doğrultusunda Savcı olmak mümkün. Bu kapsamda eğitim açısından Lisans mezunu olarak Hukuk Fakültesi başta gelir. Ancak farklı Savcı çeşitlerine bağlı olarak iktisadi ve İdari Bilimler ile iktisat ve maliye bölümleri kapsamında da Lisans mezunu olmak mümkün. Böylece ÖSYM ile Adalet Bakanlığı ortak çalışması kapsamında sınava giriş yapılır.

Bu sınavı başarı ile geçen kişiler Savcı olmak amaçlı belli bir dönem staj görür. Aynı şekilde stajı başarıyla geçen kişilerin devlet bünyesinde kamu kurumu kurum ve kuruluş kapsamında ataması gerçekleşir. Bundan sonra ise ülkenin dörtlü tarafında savcı olarak görevini yerine getir.

SAVCI OLMA ŞARTLARI NELER?

Savcı olmak için kişi gerekli kriterleri ve koşulları taşımalıdır. Bu kapsamda eğitimden kanunlara ve fiziksel durum ile yaşa kadar pek çok unsur söz konusudur.

- İlgili bölümlerden 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

- ÖSYM ve Adalet Bakanlığı kapsamında sınavdan başarılı olunur.

- 35 yaşını doldurmamış olmak

- Askerliğin yapılmış olması ya da ertelenmesi

- Suç işlememiş olmak

- Kamu haklarından yasaklı olmamak

Bu şekilde genel çerçevede yukarıdaki kriterler doğrultusunda gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde savcı olmak için başvuru yapılabilir.

SAVCILIK SINAVI

ÖSYM'nin düzenlediği, 100 üzerinden derecelendirilen hakim ve savcılık sınavında genel yetenek, genel kültür ve mesleki bilgi alanında sorular sorulur. Sınavdan aldığınız 70 ve üzeri puan, tek başına hakim veya savcı olmanızı garantilemez. Aynı zamanda Adalet Bakanlığının belirlediği kontenjan sıralamasında da yer edinmelisiniz.







