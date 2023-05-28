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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk sonuçlara göre kim önde?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk sonuçları belli oluyor.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıkların 17.00'de kapanması ile oy verme işlemi sona erecek. Seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren dakika dakika güncellenen haritalı ekranımızdan güncel veriler eşliğinde yenisafak.com.'da olacak. Peki, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına göre kim önde? İşte ayrıntılar...

17:23 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Seçim

Seçim

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy oranları ile ilgili detayları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Seçimler ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. 28 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saatler 17.00'ı gösterdiğinde sona erecek. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: KİM ÖNDE?

28 Mayıs 2.tur seçimlerinde saat 18.00 ile 21.00 arasında Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağını 18.30 itibarı ile kaldırmıştı. 28 Mayıs 2.tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak yenisafak.com'dan takip edilebilecek. Sandıklar açıldıkça oy oranları anlık olarak güncellenecek. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise yenisafak.com'da olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."



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#2. tur seçim sonuçları
#cumhurbaşkanlığı seçimi
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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?