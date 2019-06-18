80 ilden İstanbul’a seçim seferi

İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 700 bin kişinin sandığa gitmemesi, partileri 23 Haziran seçimleri için çeşitli önlemler almaya itti. AK Parti, okulların kapanması, yaz tatili döneminin başlaması veya iş nedeni ile İstanbul dışında olan seçmenin 23 Haziran günü sandık başına gitmelerini sağlamak için çalışmalar başlatıldı.

TRANSFER KOMİSYONU

Türkiye’deki tüm teşkilatları aracılığı ile oy verme günü İstanbul’a gelmek isteyen seçmene destek olacak AK Parti, tüm il teşkilatlarında ‘seçmen transfer komisyonları’ oluşturdu. Her il için de ‘genel merkez koordinatörü’ atadı. Komisyonda 328 teşkilat mensubu görevlendirildi. Milletvekillerinin de bulunduğu koordinatörlerin sayısı ise 47. Toplam 375 teşkilat mensubunun görevlendirildiği komisyonlar kendi illerinde olan İstanbul seçmenini belirleyecek. Belirlenen seçmenin 23 Haziran günü sandık başına gitmesi için ulaşım imkanları seferber edilecek.

AKİM DEVREDE

Oyunu kullanmak için İstanbul’a dönmek isteyen seçmenlerin, seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi için her il için telefon ve mail adresleri belirlendi. Seçmenler il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ulaşarak da kayıt yaptırabiliyorlar. Tüm illerde yürütülen çalışmalar düzenli olarak, genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından görevlendirilmiş koordinatörler tarafından da takip ediliyor. Yine hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da İstanbul seçmeninin vatandaşlık görevini yapması için destek sağlanıyor.

ERDOĞAN'DAN DÖN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmeleri önem arz ediyor” çağrısı yapmıştı.

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