Bugünkü yazımızda AK Parti’nin açıklamış olduğu Seçim Beyannamesi’nde kamu personeline yönelik olarak öne çıkan hususları belirterek önerilerimizi açıklamaya çalışacağız. Memurlara temmuz ayında enflasyon artı refah payı oranında zam yapılacak Beyannamede; “Memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı vereceğiz.” ifadesine yer verilmiştir. Toplu sözleşme metnine göre memurlara, sözleşmeli personele ve memur