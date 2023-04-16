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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor: Seçim programı belli oldu

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı da belli oldu. Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek. Mitingler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle sade olacak. AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.

09:47 . 16/04/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'a kadar 40 miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'a kadar 40 miting düzenleyecek.

AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek.


Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.


Zaman darlığı nedeniyle bazı günler iki şehre gidilecek. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardından gerçekleştirilecek mitinglerde, depremzedeler asla unutulmayacak.


AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.


Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacak.


"Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusu işlenecek. "Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar" denilecek.




#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#miting
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