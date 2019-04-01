Yerel Seçim 2019
Seçim Denizli Seçim 2019 - Denizli Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
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Denizli Seçim 2019 - Denizli Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Denizli 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Denizli Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Denizli Yerel seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli seçim sonuçları.
Denizli seçim sonuçları.

Denizli Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Denizli ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Denizli seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Denizli ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Denizli ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Denizli 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Denizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Acıpayam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Buldan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Çal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Çameli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Çardak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Çivril Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Güney Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Kale / Denizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Sarayköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Tavas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Denizli Babadağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Bekilli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Honaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Serinhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Pamukkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Baklan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Beyağaç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Merkezefendi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

DENİZLİ

Denizli, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi birinci şehridir. 2018 itibarıyla 1.027.782 nüfusa sahiptir. Tekstil ürünleri ve yöreye has Denizli horozu ile meşhurdur. Anadolu Yarımadası'nın güneybatı, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli İli'nin her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28° 38' - 30° 05' doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu - Gökgöl Köyü, Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeyde Uşak illeri ile komşudur.) Yüzölçümü 12.134 km², denizden yüksekliği ise 219 m'dir.

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Bir sanayi, ihracat ve ticaret merkezi olan Denizli, aynı zamanda 65 bine yaklaşan üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. Bir yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan il, bir turizm kenti olmasının yanı sıra düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle (bkz. festivaller) eğitim, kongre, kültür ve sanat merkezi özelliğindedir. GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) merkezi Denizli'dedir.

Akdağ'ın (Babadağ) kuzey yamaçları eteklerinde, Büyük Menderes'in kolu olan Aksu çayına kavuşan derelerle hafifçe yarılmış bir plato üzerinde yer alan Denizli, yeni bir kenttir. Asıl kent buradan 6-7 kilometre kadar kuzeydeki Laodikya (Laodicaea) idi. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki savaşlar sonucu yıkıma uğrayan ve özellikle suyolları bozulan Laodikeia zamanla terk edilmeye başlanmış ve yerleşme 11. yüzyıldan başlayarak bol su kaynaklarının bulunduğu Denizli, Ladik'e doğru yer değiştirmeye başlamıştır. Kent, 1702-1703'teki bir deprem sırasında büyük zarara uğramış ve daha sonra yeniden kurulmuştur. Ege kıyılarından iç kesimlere sokulan doğal bir yol üzerinde bulunan Denizli, özellikle 1950'li yıllarda karayollarının düzelmesinden sonra, bu konumunun ve çevresindeki tarım etkinliklerinin gelişmesi sonucu hızla kalabalıklaşmış ve 1950'de 22.000 olan nüfusu, aradan geçen 60 yıl içinde yaklaşık 25 kat artmıştır. Sanayisi, turizmi, ticareti ve hizmet sektörü çok gelişmiş olan Denizli, Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden biridir. Anadolu Kaplanları'nın başıdır. Dünya'da tekstilin en önemli başkentleri arasındadır. Ayrıca Serinhisar ilçesi de Türkiye'nin leblebi ve leblebi ürünleri ihtiyacının %85 civarını karşılamaktadır. Denizli, Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisi arasındadır. Kent, havlu, bornoz ve ev tekstilinde ABD ve AB pazarında iyi bir prestije sahiptir. Havası ve doğası Ege Bölgesi'nin ortalamalarını yansıtır. Şehrin birkaç noktasında horoz heykeli bulunur. Dünyaca bilinen doğa harikası Pamukkale de şehrin simgelerinden biridir. Pamukkale, Unesco'nun dünya kültür mirası listesindedir. Karahayıt da uluslararası termal bir merkezdir. Ayrıca en yüksek dağı Honaz Dağı aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır (2532 m). Şehirde UNESCO'ya giren Hierapolis, Laodikeia, Tripolis vb. birçok antik kent bulunmaktadır.

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