Numan Kurtulmuş anketlerdeki son durumu açıkladı: AK Parti açık ara önde

Numan Kurtulmuş
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul'da basın buluşmasında konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Hangi bölgelerde nerelerde yapılacağının haritası var'
'Hangi bölgelerde nerelerde yapılacağının haritası var'
(İstanbul'da nüfusun seyreltilmesi)
"Belli yerlerde yeni yerleşim yerleri olması, üretime dönük yeni bölgeler oluşturulmasına yönelik çalışmalar. Özellikle de kentsel dönüşüme dönük çalışmalar yapılacak. Hangi bölgelerde nerelerde yapılacağının haritası var. Riskin fazla olduğu yerler öncelikli olarak ele alınacak."
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı)
"Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik dün. Zannediyorum seçim çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle, midesindeki üşütme nedeniyle ufak bir rahatsızlık geçirdi. Programlarına devam edecek. Yoğun programları olacak. Gayet sağlıklı kendisi."
'AK Parti açık ara önde'
'AK Parti açık ara önde'
(Son seçim anketlerindeki durum)
"Büyün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. ikinci parti ile 10-15 puan arasında fark var. Cumhur İttifakı'nın da parlamento çoğunluğunu elde ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihine baktığımızda bu millet ileri doğru attığı hiçbir adımı geri almamıştır. Cumhurbaşkanı-Başbakan arasındaki çatışmalara şahit olduk. En son olarak Sezer-Ecevit arasında gördük."
Sandıkta oy verildiği akşam kimin yürütmenin başında olacağına millet karar verecek. Bu sistemden dönüş olmaz. Bazı revizyonlara ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Yürütme ile yasama ilişkisinin daha yakın olması daha iyi olacaktır.
'Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük'
'Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki gösteren Numan Kurtulmuş,
"Bu memlekette var olan fay hatlarını tetikleyecek sözlerden herkesin imtina etmesi gerekir. Bizim son derece dikkatli olmamız gerekir. Biz mezheplerimiz üzerinden siyaset yapamayız. Biz bu memlekette 85 milyon olarak hep beraber varız. Bizim kimliğimiz bütün bunların üzerine çıkan ulusal bir kimliktir. Birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ortaya koyarak siyaset yapması, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüklerdendir"
dedi.
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1 saat önce