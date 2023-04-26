Numan Kurtulmuş anketlerdeki son durumu açıkladı: AK Parti açık ara önde

"Bu memlekette var olan fay hatlarını tetikleyecek sözlerden herkesin imtina etmesi gerekir. Bizim son derece dikkatli olmamız gerekir. Biz mezheplerimiz üzerinden siyaset yapamayız. Biz bu memlekette 85 milyon olarak hep beraber varız. Bizim kimliğimiz bütün bunların üzerine çıkan ulusal bir kimliktir. Birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ortaya koyarak siyaset yapması, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüklerdendir"