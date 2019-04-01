Yerel Seçim 2019
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Sakarya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sakarya ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Sakarya Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Sakarya Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya seçim sonuçları.
Sakarya seçim sonuçları.

Sakarya Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Sakarya ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Sakarya seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Sakarya ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Sakarya ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Sakarya 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Akyazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Geyve Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Hendek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Karasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kaynarca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Sapanca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Kocaali Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Pamukova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Taraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Ferizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Sakarya Karapürçek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Söğütlü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Adapazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Arifiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Erenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Serdivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SAKARYA

Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri.

2018 yılı sonu TÜİK verilerine göre Sakarya'nın nüfusu 1.010.700'dür. 16 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 665 mahalle bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölüm'ünde yer alır.

Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülür.

Sakarya'da ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur. Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Sakarya'da sanayi son zamanlarda gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya, bir milyona yaklaşan toplam nüfusuyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehridir.

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