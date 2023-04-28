Vaatlerine ortakları bile inanmıyor: İYİ Parti ve DEVA Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

14 Mayıs seçimleri öncesi bol keseden atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘300 milyar dolar yatırım’ vaadine 7’li Masa’nın ittifak ortakları bile inanmıyor. Kılıçdaroğlu, önce 1 yılda getireceğini söylediği yatırımın süresini sonra 5 yıla yaydı. Hatta hızını alamayıp, 300 milyar dolarlık yatırımı televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı reklam filminde getirdiğini iddia etti. Oysa Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 267 milyar dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çekebildi. Bunun 252 milyar doları 2003-2022 yılları arasında Türkiye’ye geldi. AK Parti iktidarından önce ise Türkiye'ye 80 yılda sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu.

NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK

Kılıçdaroğlu’nun ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan ‘5 yılda 300 milyar dolar temiz yatırım’ vaadi seçmenin kafasında soru işaretlerine yol açarken, 7’li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan topa girmek zorunda kaldı. Babacan, katıldığı televizyon programında, "300 milyar dolar 10 yılda, yılda 30 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun vaadinin süresini 5 yıl daha uzattı.

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da 12 ay içinde 100 milyar dolar getirecekleri çıkışını yaptı. İttifak üyelerinin 300 milyar doları kaç yılda getireceklerine dair söylemlerindeki çelişki dikkat çekti.

ÜCRETSİZ KONUT SÖZÜ VETO YEDİ

Daha önce de afet bölgesinde büyük bir hızla inşa edilen konutları ve iş yerlerini depremzedelere ‘ücretsiz’ vereceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, yine ittifak ortağı İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan veto yemişti. Yılmaz, “Evlerin ekonomik yükü ağır olacak. Bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Seçim vaatleri konusunda aynı dili konuşamayan 7’li koalisyon ortaklarının Türkiye’nin geleceği için bir hayli önemli olan ekonomi politikalarında uzlaşı sağlayabileceklerine şüpheyle bakılıyor.







