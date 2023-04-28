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Seçim

Vaatlerine ortakları bile inanmıyor: İYİ Parti ve DEVA Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Yedili Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu, her seçim döneminde olduğu gibi yine bol keseden vaatlerde bulunuyor. 300 milyar dolar yatırım getirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nu ittifak ortağı Ali Babacan yalanladı. Bu kadar parayı 10 yılda getirebileceklerini ifade eden Babacan, Kılıçdaroğlu’nu açığa düşürdü. Kılıçdaroğlu, meydanlarda ve reklamlarında afet bölgesinde inşa edilen konutlar ile iş yerlerini depremzedelere ‘ücretsiz’ vereceklerini de söylüyor. İYİ Partili Bilge Yılmaz ise “Evlerin ekonomik yükü ağır olacak. Bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez” diyerek Kılıçdaroğlu’nu veto etmişti.

Cabir Turğut
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, 100 yılda yapılmayan bir uluslararası doğrudan yatırımı televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı reklam filminde hem sözlü hem de yazılı olarak getirdiğini iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 100 yılda yapılmayan bir uluslararası doğrudan yatırımı televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı reklam filminde hem sözlü hem de yazılı olarak getirdiğini iddia etti.

14 Mayıs seçimleri öncesi bol keseden atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘300 milyar dolar yatırım’ vaadine 7’li Masa’nın ittifak ortakları bile inanmıyor. Kılıçdaroğlu, önce 1 yılda getireceğini söylediği yatırımın süresini sonra 5 yıla yaydı. Hatta hızını alamayıp, 300 milyar dolarlık yatırımı televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı reklam filminde getirdiğini iddia etti. Oysa Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 267 milyar dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çekebildi. Bunun 252 milyar doları 2003-2022 yılları arasında Türkiye’ye geldi. AK Parti iktidarından önce ise Türkiye'ye 80 yılda sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu.

NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK

Kılıçdaroğlu’nun ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan ‘5 yılda 300 milyar dolar temiz yatırım’ vaadi seçmenin kafasında soru işaretlerine yol açarken, 7’li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan topa girmek zorunda kaldı. Babacan, katıldığı televizyon programında, "300 milyar dolar 10 yılda, yılda 30 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun vaadinin süresini 5 yıl daha uzattı.

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da 12 ay içinde 100 milyar dolar getirecekleri çıkışını yaptı. İttifak üyelerinin 300 milyar doları kaç yılda getireceklerine dair söylemlerindeki çelişki dikkat çekti.

ÜCRETSİZ KONUT SÖZÜ VETO YEDİ

Daha önce de afet bölgesinde büyük bir hızla inşa edilen konutları ve iş yerlerini depremzedelere ‘ücretsiz’ vereceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, yine ittifak ortağı İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan veto yemişti. Yılmaz, “Evlerin ekonomik yükü ağır olacak. Bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Seçim vaatleri konusunda aynı dili konuşamayan 7’li koalisyon ortaklarının Türkiye’nin geleceği için bir hayli önemli olan ekonomi politikalarında uzlaşı sağlayabileceklerine şüpheyle bakılıyor.



#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Bilge Yılmaz
#DEVA Partisi
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