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Seçim

Yurt dışında bir milyon 763 bin 973 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs 2023 Pazar yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 763 bin 973'ü yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemleri bugün sona erecek.

10:52 . 24/05/2023 Wednesday
AA
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başladı.

YSK'nin takvimine göre bu yerlerdeki oy verme işlemleri bugün bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar bulundukları yerdeki yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Ayrıca, YSK'den edinilen bilgiye göre, belirlenen temsilciliklerde ve gümrüklerde saat 10.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973 oldu.

Yurt dışı oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

#Yüksek Seçim Kurulu
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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