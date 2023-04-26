Seçmen kağıtları için tarih bekleniyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Seçmen kağıdınız yoksa eğer Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabiliriz. Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.