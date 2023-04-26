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Seçmen bilgi kağıtları muhtarlıklara geldi

Seçmen kağıtları seçimlere sayılı günler kala gündeme gelen konulardan birisi oldu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler 20 günden kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerde yaklaşık 64 milyon kişinin oy kullanacağını açıkladı. Seçmen kağıtları da seçimlerde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren önemli belgelerden birisi olarak biliniyor. Seçmen kağıtları muhtarlıklara geldi. Seçmen kayıt bilgisi e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.

11:09 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Seçmen kağıtları

Seçmen kağıtları

Seçmen kağıtları için tarih bekleniyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NEREDEN ALINACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçmen bilgi kağıtları mahalle muhtarlıklarına geldi. Sokak sokak ayrılan seçmen kağıtları bugün itibariyle muhtarlıklardan teslim alınabilir.

E-DEVLET'TEN SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Seçmen kağıdınız yoksa eğer Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabiliriz. Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.



#seçmen kağıtları
#seçmen bilgi kağıtları
#seçim
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
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