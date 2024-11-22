"SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Kasım ayına gelinmesiyle birlikte SED ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusu, yardımdan faydalanan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

OCAK ZAMMI SONRASINDA SED ÖDEMESİ DE ARTIYOR!





Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki tahmininden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı Yüzde 15.45 olarak belirleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise bu tahmine göre 4.95 puanlık enflasyon farkı oluşuyor.





Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor. Bu oran tüm sosyal desteklere de aynen uygulanacak.





SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?





Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranı kadar artırılacak. Merkez Bankasının tahminine göre hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki artışa göre okul öncesi için çocuk için 4.797 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 7.195 lira, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7.675 lira, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 8. 634 lira ödenecek.





E-DEVLET İLE SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI





Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.



