Namaz, İslam ibadetlerinin temel taşlarından biridir ve her hareketin doğru bir şekilde yapılması beklenir. Ancak, insan hatası her zaman mümkün olduğundan, namazda bazen bir rüknün geciktirilmesi, unutulması ya da bir vacibin terk edilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu gibi hallerde, namazın geçerliliği için sehiv secdesi yapılması gerekir. Peki, sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır ve hangi durumlarda yapılması gerekmektedir?

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi, namazda unutulan, eksik yapılan ya da geciktirilen rükün ve vaciplerin telafi edilmesi amacıyla yapılan bir secde türüdür. Bir kişinin namaz sırasında rükünleri ya da vacipleri unutarak yanlışlıkla atlaması, yer değiştirmesi veya eksik yapması durumunda, bu eksikliklerin düzeltilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir. Sehiv secdesi, namazın sonunda yapılan ekstra bir secdedir ve eksikliklerin telafi edilmesini sağlar.

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Sehiv secdesinin yapılışı belirli bir sıraya göredir. İşte sehiv secdesinin doğru bir şekilde yapılması için takip etmeniz gereken adımlar:

Namazın son oturuşunda tahiyyât duası okunarak sağ tarafa selam verilir ve ara vermeden tekbir getirilerek secdeye varılır.

Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur.

Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir.

SEHİV SECDESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Sehiv secdesi, namazda unutulan veya yanlış yapılan bazı hareketlerin telafisi için yapılır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Bir rüknün unutulması veya geç yapılması

Bir vacibin terk edilmesi ya da yanlışlıkla eksik yapılması

Bir hareketin gereğinden fazla yapılması veya eksik yapılması

SEHİV SECDESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması, bir vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi halinde, eksikliğin telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vacip olur.



























