Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi finalinde nefesler tutuldu. Final karşılaşmasında Sevilla ve Roma kozlarını paylaşacak. Puskas Arena’da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEVİLLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
SEVİLLA - ROMA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SEVİLLA
13 Bono
2 Gonzalo Montiel
4 Karim Rekik
19 Marcos Acuna
6 Nemanja Gudelj
10 Ivan Rakitic
24 Papu Gomez
12 Rafa Mir
17 Erik Lamela
25 Bryan Gil
43 Manuel Bueno
ROMA
99 Mile Svilar
6 Chris Smalling
14 Diego Llorente
58 Filippo Missori
25 Georginio Wijnaldum
52 Edoardo Bove
59 Nicola Zalewski
92 Stephan El Shaarawy
11 Andrea Belotti
18 Ola Solbakken
68 Benjamin Tahirovic