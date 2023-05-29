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UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla ve Roma karşı karşıya geliyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ve Roma karşı karşıya geliyor. Macaristan’ın Budapeşte ilinde yer alan Puskas Arena’da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Jose Mourinho’nun öğrencileri yarı finalde Leverkusen’i eleyerek Sevilla’nın rakibi olmuştu. Sevilla ise İtalyan devi Juventus karşısında iki maç sonunda 3-2’lik avantaj sağlayarak finale yükseldi. Peki Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

15:15 . 29/05/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi finalinde nefesler tutuldu. Final karşılaşmasında Sevilla ve Roma kozlarını paylaşacak. Puskas Arena’da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVİLLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi finali Sevilla - Roma karşılaşması
31 Mayıs Çarşamba saat 22.00
’de başlayacak. Maç
EXXEN
ve
TV 8
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SEVİLLA - ROMA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SEVİLLA

13 Bono

2 Gonzalo Montiel

4 Karim Rekik

19 Marcos Acuna

6 Nemanja Gudelj

10 Ivan Rakitic

24 Papu Gomez

12 Rafa Mir

17 Erik Lamela

25 Bryan Gil

43 Manuel Bueno

ROMA

99 Mile Svilar

6 Chris Smalling

14 Diego Llorente

58 Filippo Missori

25 Georginio Wijnaldum

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

92 Stephan El Shaarawy

11 Andrea Belotti

18 Ola Solbakken

68 Benjamin Tahirovic

SEVİLLA - ROMA CANLI

#Sevilla
#Roma
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Jose Mourinho
#Stephan El Shaarawy
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