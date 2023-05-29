UEFA Avrupa Ligi yarı finali 1-1 biten ilk maçın rövanşında Sevilla evinde Juventus’u konuk etti. Maçın 90 dakikası yine 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine gidildi. Dakika 95’de Erik Lamela Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi ve Sevilla bu sonuçla finale yükseldi. Maçın 115. dakikasında Marcos Acuna kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sevilla - Juventus maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.