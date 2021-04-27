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Özgün Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor?
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararını açıkladı. Bu kararla seyahat yasağı kararı da çıktı. Tam kapanma, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.17 gün sürece tam kapanmada vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izni ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden alınabilecek. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte tam kapanmaya dair tüm detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor?
Seyahat iznine dair detaylar

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor? soruları tam kapanma kararıyla merak konusu oluyor. Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genelgede, şehirlerarası seyahat kısıtlaması şu şekilde sıralandı;

*“Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir

  • Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
  • – Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.
  • – Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru için linke tıklayınız. Daha sonra açılan ekran üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında zorunlu hal sayılacak durumlar ise şu şekilde:

*Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

ŞEHİRLERARASI İZİN NASIL OLACAK?

Genelgede Şehirlerarası izinler şu şekilde belirtildi:

*Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir.

*Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

*Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

HES KODU ZORUNLULU MU?

*Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

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