CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konya ziyareti kapsamında ilk durağı “dedem” dediği, ailesinin kökeninin dayandığı iddia edilen Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’ oldu. Peki Seyyid Mahmud Hayrani kimdir, hangi dönemde yaşadı, ne zaman vefat etti?

Mahmûd-ı Hayrânî XIII. yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. Akşehir’de Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış sufi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) soyundan gelen ve seyyid unvanı taşıyan Hayrânî'nin babası Selçuklu devlet adamlarından Mesud Paşa'dır.[1] Karaman ilindeki Akşehir'de bir zaviyede oturan Mahmûd-ı Hayrânî ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî dost olup çoğu kere aynı mecliste bulunmuşlardır.[2] Aynı zamanda Sarı Saltuk ile Nasreddin Hoca'nın şeyhi olan Hayrânî'nin Mevlevîlik ya da Yesevîlik yoluna mensup olduğu düşünülmekle beraber daha zayıf ihtimalle Bektaşî olduğu üzerinde de durulmaktadır. Seyyid Mahmud Hayrani 1269’de Akşehir’de vefat etti.