Seyyidül istiğfar, her gün sabah ve akşam okunması tavsiye edilen bir duadır. Bu dua, günahların affı ve Allah'ın rızasına nail olmak için okunabilir.

Seyyidül istiğfar duası anlamı, fazileti

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur: “Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Seyyidül istiğfar duası Arapça okunuşu

Seyyidül İstiğfar duası Türkçe okunuşu

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

Seyyidül İstiğfar duası Türkçe anlamı

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Senin emanına sımsıkı sarıldım. Sözümü ve ahdimi yerine getirmeye gücüm yettiğince gayret edeceğim. İşlediğim bütün günahlarımı sana itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları ancak sen bağışlayabilirsin. Ey Rabbim! Beni doğru yola, Kendisinin nimetlerine razı olduğun, hidayete erdirilmiş ve iyilik yapan kullarının yoluna ilet."

En güzel tövbe ve istiğfar nasıl getirilir, hangi dua edilir?

Yine Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, istiğfârın en güzel şeklini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki: “İstiğfârın efendisi ve en üstünü şöyle demendir:

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”*